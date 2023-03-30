مقتل طفلة على يد زوج عمتها في مدينة السلام 

لفظت طفله أنفاسها الأخيرة، نتيجة التعذيب على يد زوج عمتها في مدينة السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

كما طلبت النيابة العامة استدعاء والده الطفلة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام، أول بلاغا بالعثور على جثة طفلة بسبب تعرضها للتعذيب بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفله تدعى «مكة ا س» 4 سنوات، وبالفحص تبين وجود إصابات وآثار تعذيب في أنحاء متفرقة من الجسم.

التحريات

وكشفت التحريات عن أن الطفلة والدها محبوس على ذمة إحدى القضايا، وأن والدتها تركتها لجدتها للإنفاق عليها، وتبين أن جدتها نظرا لنزولها للعمل، تركت الطفلة لدى عمتها وزوجها والذي قام بتعذيبها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.