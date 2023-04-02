عودة الكهرباء في عدد من قرى 3 محافظات بعد فصلها لمدة 3 ساعات

انقطع التيار الكهربائي، اليوم، في عدة قرى بـ3 محافظات بشمال الدلتا «الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ»، وذلك بسبب الصيانة الدورية للمحطات الكهربائية.

موعد عودة الكهرباء اليوم

وأوضحت شركة كهرباء شمال الدلتا، أن الكهرباء عادت لتلك القرى في تمام الساعة 1 ظهرا، عقب فصل التيار الكهربائى بتمام الساعة 10 صباحا لمدة 3 ساعات للصيانة الدروية، وفقا لمواعيد شهر رمضان المبارك بخطة الصيانة المتبعة بالشركة.

أماكن فصل التيار الكهربائى

وتضمنت أماكن فصل التيار الكهربائى، في الدقهلية عن قرى السلسول والملعب ومستعمرت الجزائر وقرية نجير والعزيزة والاتحاد ومنشية السلام والوشايحة ومصطفى سالم وطرانيس والبنديرة والبهايتة وتاج العز والقرى والنجوع التابعة لهم.

وفي دمياط جرى انقطاع الكهرباء عن قرى دقهلة وكرم ورزوق والأربعين والتلامذة والأمن الغذائي والقرى التابعة لهم.

أما كفر الشيخ، جرى فصل التيار الكهربائي عن قرى ميت الديبة والنوايحة وعقلة القبلية والجدية وقربيط والقرى التابعة لها.