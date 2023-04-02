«الداخلية» تضبط 130 طربة «حشيش» بقيمة نصف مليون جنيه في الغربية

تمكّن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة أول طنطا حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزتهم (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جراما – مبلغ مالي – 3 هواتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسيارتين لترويج تجارتهم غير المشروعة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوط بـ500 ألف جنيه.