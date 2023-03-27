تجديد حبس 3 أشخاص متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالسلام

جدد قاضي المعارضات، حبس 3 أشخاص متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالسلام 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بضبطهم بحيازتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار وتم اقتيادهم الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة السلام أول، حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين و كمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جراما، 3 هاتف محمول ، مبلغ مالي.

وعقب مواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والمبلغ من متحصلات نشاطهم الإجرامي، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.

أما عن العقوبة، أوضح سمير عبد العظيم المحامي خلال حديثه لـ«الوطن» أن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة كل من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بـ السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف أنَّ العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.