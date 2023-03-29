المشدد 3 سنوات للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالبدرشين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، 3 متهمين لإدانتهم بالاتجار في المواد المخدرة، في البدرشين بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم مبلغ مالي 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار جلال عبداللطيف محمد وعضوية المستشارين حسين حسين محمود وأسامة الأمير وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد وصلاح السيد.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 12006 لسنة 2022 جنايات البدرشين، والمقيدة برقم 2959 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، أنّ المتهمين «ي. س، 19 عاما، طالب»، «ح. ع، 21 عاما، مزارع»، «أ. خ، 16 عاما»، في 4 أغسطس من العام الماضي 2022 في دائرة مركز شرطة البدرشين، بحيازة وإحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا MDMB EN Pinaca بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بداية الواقعة

عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة البدرشين، يفيد بأنّ المتهمين الثلاثة يتاجرون في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لتجارتهم غير المشروعة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.