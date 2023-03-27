حبس شخصين للإتجار في المواد المخدرة بالمرج.. العقوبة المتوقعة

قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة بالمرج 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها، وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

بداية البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة، لوصول بلاغ لقسم شرطة المرج حيال شخصين لقيامهما بالإتجار في الهيروين بالمنطقة، للكسب غير المشروع.

بالفحص، تبين امتلاكهما كمية من مخدر الهيروين، و460 قرصا مخدرا، وطبنجة صوت بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسلاح بقصد الدفاع، والسيارة لسهولة التنقل.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وأقرا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهما.

العقوبة القانونية

الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، أوضح أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.