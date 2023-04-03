«التضامن»: إعفاء 5 ملايين طالب «غير قادر» من المصروفات الدراسية

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، إعفاء 5 ملايين طالب من غير القادرين، من المصروفات الدراسية، سواء من برنامج «تكافل» أو من برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية»، لافتة إلى أنه جرى تقديم الدعم أيضا إلى 500 ألف طالبة من الأسر غير القادرة، من خلال دفع مصروفاتهن الدراسية بزيادة أعداد تصل إلى 23% تحت مظلة برنامج « تكافؤ الفرص التعليمية».

ولفتت التضامن في تقرير لها، إلى دعم الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات بالأجهزة التعويضية، وبأجهزة اللاب توب الناطقة، وبالسماعات والأجهزة المتحركة، إلى جانب دعم الطلاب الفائقين في الكليات العلمية، والمبدعون في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

توفير 5 آلاف عصا بيضاء بالشراكة مع وزارة الداخلية

وأوضحت الوزارة، أنه جرى توفير 5 آلاف عصا بيضاء بالشراكة مع وزارة الداخلية، لافتة إلى أنه تم دعم 7 آلاف طالب من ذوي الإعاقة من خلال برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية»، ودعم 6.500 طالب من ذوي الإعاقة، والطلبات الكفيفات لتنميه مهاراتهن التعليمية.

دمج 433 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع

وأشارت «التضامن»، إلى أنه جرى دمج 433 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 10 جامعات مصرية، من خلال دعم أجور مترجمي لغة الإشارة.