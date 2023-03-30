من المسؤول الأول عن تحديد هوية الطفل المعثور عليه؟.. «التضامن» تجيب

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أنّ أقسام ومراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، هي المسؤول الأول عن تحديد هوية الطفل المعثور عليه، موضحة أنّ وكيل النيابة قد يغيّر البيانات المثبتة بمعرفة الشرطة تحقيقا لمصلحة الطفل، ويتم رعايتهم في أسر بديلة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

شروط كفالة طفل داخل الأسر البديلة

وأوضحت وزارة التضامن، في بيان عنها، أنّ هناك عدة شروط لكفالة طفل داخل الأسرة البديلة، كما يلي.

- أن تتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل.

- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريا.

- تتعهد الأسرة بان توفر للطفل المكفول جميع احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.

- الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة حال رغبة الأسرة رعاية أكثر من طفل.

- تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب بأن يكون الاتصال في شؤونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتا لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.

- يشترط أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي، وألا يقل سن كل منهما عن 25 عاما، وألا يزيد عن 60 عاما.

- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهم الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن 30 عاما كفالة الأطفال، إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.