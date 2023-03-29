«التضامن» تحتفل بتنفيذ برنامج «صرخة» في الأسمرات لمكافحة عمل الأطفال

احتفلت وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ خطة أنشطة برنامج «صرخة»، التي انطلقت داخل مركز مكافحة عمل الطفل بالأسمرات، حيث جرى تنفيذ الأنشطة مع الأطفال بمشاركة أولياء الأمور، واستهدف البرنامج 200 طفل يعمل بمهن مختلفة، و200 من أولياء أمور أطفال 3 محافظات، هي «القاهرة والفيوم والبحيرة».

أهداف برنامج «صرخة»

ويهدف برنامج «صرخة» إلى وقف عمل الأطفال ودعم حقوق الطفل عن طريق التعليم والفنون والإعلام، في إطار تطبيق الخطة الوطنية للدولة 2018ـ 2025 حول مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة.

استهداف 200 طفل عامل و200 من أولياء أمور هؤلاء الأطفال

وأوضحت الدكتورة أماني عبدالفتاح، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل، أنّ الأنشطة التي يتم تنفيذها تستهدف 200 طفل عامل و200 من أولياء أمور هؤلاء الأطفال في الثلاث محافظات سالفة الذكر، وتشمل أنشطة فنية ومسرحية وألعاب للطفل العامل لدعمه نفسيا واجتماعيا وتخفيف العبء عنه ومناصرته في الحفاظ على حقوقه وعدم تسريبه من التعليم ورصد قصص نجاح الأطفال.