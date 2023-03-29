«التضامن»: بنك ناصر قدّم 200 مليون جنيه دعما لـ18 مستشفى

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّها تعاونت مع بنك ناصر الاجتماعي، لدعم 18 مستشفى بنحو 200 مليون جنيه من خلال برنامج تكافؤ الفرص الصحية، وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية.

المساهمة في دعم المعاهد الطبية والمستشفيات

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي، أنّه جرت المساهمة في دعم المعاهد الطبية والمستشفيات بالأجهزة والتجهيزات لخدمة المرضي بالمجان، ودعم ذوي الإعاقة، وجرى تحويلهم إلى عناصر منتجة من خلال المساهمة الجزئية لتكلفة الأجهزة التعويضية والطبية، والدراجات البخارية والكراسي المتحركة.

انتهاج سياسة دمج ذوي الإعاقة في جميع سياساته

وأشار البنك إلى أنّه يتم انتهاج سياسة دمج ذوي الإعاقة في جميع سياساته، حيث ساهم البنك بإجمالي مليوني جنيه لشراء دراجات وأجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وتقديم خدمات تأهيلية، فضلا عن دعم مستشفيات للوجه القبلي، حيث جرى دعم المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد بمحافظة الأقصر بالأجهزة والمستلزمات الطبية، ودعم مستشفى نصر النوبة المركزي، وتجهيز مركز حضانات للأطفال المبتسرين بقنا بـ40 حضانة.