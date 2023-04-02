دورات رياضية ورعاية طبية للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

يسمح قطاع الأحوال المجتمعية بوزارة الداخلية للنزلاء بالتريض داخل الملاعب وممارسة الرياضات المختلفة بالإضافة إلى إقامة دوريات لهم، بعد أن تم استبدال السجون التقليدية القديمة بمراكز إصلاح وتأهيل متطورة بهدف ترسيخ قيم حقوق الإنسان وبناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

إقامة دوريات وتوزيع جوائز

وداخل مراكز الإصلاح والتأهيل يتمّ إقامة دوريات وتوزيع جوائز في نهاية تلك الدوريات، ويتمّ ذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة وعدد من نجوم المنتخب الوطني السابقين لهذه الأحداث الرياضية والمشاركة في تسليم الجوائز، أما في شهر رمضان فإنَّه يتمّ التوسع في ساعات التريض وإقامة الدوريات الرمضانية.

كما أن هناك عمليات تطوير قد شهدها قطاع الحماية المجتمعية والتزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف الإصلاح والتأهيل.

وداخل مراكز الإصلاح والتأهيل يتمّ توفير غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، ويقوم قطاع الحماية المجتمعية بإنشاء مشروعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون، والتي يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

وداخل مراكز الإصلاح والتأهيل يتم توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع النزلاء داخل مستشفيات الحماية المجتمعية أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر.