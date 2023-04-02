«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

قانون هيئة الأرصاد

وبحسب الحكومة فإنّه يهدف مشروع القانون إلي الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد، ويؤثر على تحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة.

تقرير برلماني

قال التقرير البرلماني الذي عرضته النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن مجال الأرصاد الجوية يعد مجالًا خصباً لجـذب الاستثمارات الأجنبية، مع تأكيد أنّ مصر تولي عناية كبيرة للوفاء بالتزاماتها الدوليـة والإقليمية، اتساقاً مع تأكيد اللجنـة العربيـة الدائمة للأرصاد الجوية بجامعـة الدول العربية، بضرورة إصدار تشريع يعنى بتنظيم الأرصاد الجويـة داخـل كل دولة.

وتعد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيئة عامة خدمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً أخرى داخل مصر.