الصين تشن حربا للحد من هيمنة الدولار على حركة التجارة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «الصين تشن حربا للحد من هيمنة الدولار الأمريكي على حركة التجارة».

وذكر التقرير، أنّه مع احتدام التوتر في علقات الولايات المتحدة والصين وضعت بكين هدفها في أن تكون قوة اقتصادية تتجاوز الولايات المتحدة لتصبح الدولة صاحبة أقوى اقتصاد في العالم.

خطوة لتقليص الاعتماد على الدولار

وأضاف أنّه في خطوة لتقليص الاعتماد على الدولار أعلنت الصين إتمام أول صفقة للغاز المسال باليوان حيث استوردت نحو 65 ألف طن غز مسال من الإمارات، وذلك بالتزامن مع إبرام الصين اتفاقيات مع عدة دول لتقليص تعاملاتها التجارية بالدولار الأمريكي، مثل روسيا وباكستان وإندونسيا وبنجلاديش ولاوس والبرازيل.

تسوية معاملات النفط والغاز باليوان

وأوضح أنّ الوكالة البرازيلية للترويج للتجارة والاستثمار قالت إنه عندما تبدأ الصين والبرازيل استخدام اليوان والريال البرازيلي في تعاملاتمها التجارية فهناك توقعات أن تنخفض التكاليف، ويتم تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين اللذين بلغ حجم التجارة بينهما نحو 150 مليار دولار العام الماضي.

وأشار إلى أنّ الصين تسعى لتسوية معاملات النفط والغاز باليوان على مدى السنوات الماضية في محاولة لترسيخ مكانة عملتها دوليا والحد من هيمنة الدولار.