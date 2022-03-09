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محمود مسلم

وزارة الخارجية الصينية: تحركات الناتو دفعت روسيا وأوكرانيا نحو الحرب

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سحر المكاوى
10:01 ص | الأربعاء 09 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الصينية، إنّ تحركات الناتو دفعت روسيا وأوكرانيا نحو الحرب وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل. 

وأضافت الخارجية الصينية: «على أمريكا أن تأخذ مخاوف الصين ومصالحها بجدية فيما يخص تعاملها بشأن أوكرانيا»، مشيرة إلى أنها ستقدم مساعدات إنسانية لـ«كييف». 

وفي السياق، أعلن مسؤول أوكراني، عن مقتل 10 مدنيين جرّاء قصف مدينة «سيفيرودونتسك»، شرق البلاد.     

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بقلم سحر المكاوى