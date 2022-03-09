وزارة الخارجية الصينية: تحركات الناتو دفعت روسيا وأوكرانيا نحو الحرب

قالت وزارة الخارجية الصينية، إنّ تحركات الناتو دفعت روسيا وأوكرانيا نحو الحرب وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأضافت الخارجية الصينية: «على أمريكا أن تأخذ مخاوف الصين ومصالحها بجدية فيما يخص تعاملها بشأن أوكرانيا»، مشيرة إلى أنها ستقدم مساعدات إنسانية لـ«كييف».

وفي السياق، أعلن مسؤول أوكراني، عن مقتل 10 مدنيين جرّاء قصف مدينة «سيفيرودونتسك»، شرق البلاد.