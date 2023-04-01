الولايات المتحدة تعتزم فتح سفارة في فانواتو لتعزيز العلاقات الثنائية

أعلنت الولايات المتحدة اعتزامها فتح سفارة في فانواتو لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أنه تماشياً مع استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فإن الوجود الدبلوماسي الدائم في فانواتو من شأنه أن يسمح للحكومة الأمريكية بتعميق العلاقات مع مسؤولي ومجتمع الدولة الجزرية الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ.

وأضافت أنه من شأن إنشاء السفارة الأمريكية في بورت فيلا، أن يسهل مجالات التعاون الثنائي المحتمل والمساعدة الإنمائية، بما في ذلك الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ.

وبحسب البيان، تقيم الولايات المتحدة حاليًا علاقات دبلوماسية مع حكومة فانواتو ولكن ليس لها سفارة هناك، مع العلم بأن القائم بالأعمال المؤقت في بورت مورسبي معتمد في فانواتو ويسافر إلى هناك بانتظام.