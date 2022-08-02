شبح الحرب الأمريكية الصينية يدفع بورصات الخليج للانخفاض بختام تعاملات اليوم

تأثرت أغلب البورصات في دول الخليج العربي اليوم، بالتوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بسبب زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي للصين.

وبدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أول زيارة من نوعها منذ ربع قرن إلى تايوان على متن طائرة عسكرية أمريكية، ما دفع العلاقات الأمريكية الصينية إلى مرحلة جديدة من التوتر بين عملاقي التجارة العالمية.

وبحسب وكالة رويترز اليوم، اختتمت معظم أسواق الأسهم في الخليج المعاملات على انخفاض؛ إذ تحرك المستثمرون لتأمين مكاسب تحققت مؤخرا مع الأخذ في الاعتبار التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وارتد المؤشر القطري عن سلسلة مكاسب استمرت 12 يوما.

وقالت رويترز، إن مؤشر إم.إس.سي.آي العالمي، الذي يقيس أداء البورصات في 47 دولة، تراجع 0.5% وسط مخاوف من أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان قد تلحق ضررا بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

مؤشر البورصة السعودية يتراجع بنحو 0.2%

وأضافت أن مؤشر البورصة السعودية تراجع بنحو 0.2% ليهبط إلى 12311 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة دبي 0.9% إلى 3348 نقطة مع هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات 1.1% تزامنا مع تراجع مؤشر البورصة في قطر 1.2% إلى 13302 نقطة لينهي 12 جلسة متتالية من المكاسب متأثرا بانخفاض 2.6% في سهم مصرف قطر الإسلامي.

وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق في إكس.تي.بي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المستثمرين في الخليج تحركوا لجني الأرباح وهم في الوقت نفسه قلقون من التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان الذي قد يؤثر على الظروف الاقتصادية بشكل أكبر وفقاً لـ«رويترز».

أمريكا تفرض عقوبات على الشركات

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت أمس الاثنين عقوبات على شركات صينية، وأخرى قالت إنها ساعدت في بيع منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية بعشرات الملايين من الدولارات إلى شرق آسيا، بينما تسعى لزيادة الضغط على طهران لكبح برنامجها النووي.