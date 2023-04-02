مصرع سيدة وطفل وإصابة شخصين في حادثي سير بالشرقية

لقيت سيدة وطفل مصرعهما فيما أصيب آخران، في حادثي سير بمركزي ديرب نجم وأبو كبير، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة الموتى، ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

مصرع شخصين في حادث تصادم بديرب نجم

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم إشارة بتصادم سيارتين على الطريق الإقليمي بمركز ديرب نجم، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة شخص آخر.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف، ونقل المتوفاة إلى مشرحة مستشفى القنايات والمصاب إلى مستشفى الزقازيق الجامعي.

انقلاب دراجة نارية

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بانقلاب دراجة نارية بمركز أبو كبير، ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة شخص آخر، وتم نقلهما إلى مستشفى أبو كبير المركزي، حيث تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، ونقل المصاب إلى غرف المرضى لتلقي العلاج اللازم.

تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.