الصور الأولى والتقرير الطبي لـ9 مصابين بحادث تصادم أتوبيسين في السخنة

قال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إنً قسم الطوارئ استقبل 10 مصابين في حادث تصادم أتوبيسين بطريق السويس - العين السخنة، فيما توفى شخص ويدعى عباس حنيدق، ويعمل أمين مخزن بمواني دبي بالعين السخنة، 52 عامًا، ومقيم بحي السويس.

وتابع المصدر، أنه قد تم إجراء الفحوصات اللازمة لـ9 مصابين في حادث تصادم أتوبيسين في العين السخنة، وخضعوا للبروتوكول الطبي المتبع في مثل تلك الحالات، ولفت إلى أن الإصابات جميعها بين بسيطة ومتوسطة، وليس بين المصابين حالات خطيرة، فيما نقل المصاب العاشر إلى أحد المستشفيات الخاصة.

أسماء 9 مصابين في الحادث

وأوضح المصدر الطبي، أن أسماء المصابين في حادث تصادم الأتوبيسين بطريق السخنة، أسفر عن إصابة كل من:

- بكري أحمد عكاشة، 42 سنة، مصاب بسحجات وكدمات.

- رضا عبد العال السعيد، 52 سنة، مصاب بسحجات وكدمات.

- مصطفى أحمد، 40 سنة، مصاب بكسر في اليدين.

- إبراهيم سعيد عبد الحميد، 39 سنة، مصاب بكدمات وسحجات.

- محمود شحات محمد، 45 سنة، مصاب بكسر في الفقرات العنقية.

- محمد محمود السعدني، 49 سنة، مصاب بكدمات متفرقة.

- حسن سعد كامل طنطاوي، 42 سنة، مصاب بكسر في العمود الفقري.

- محمد محمد عبد العال محمد، 33 سنة، مصاب بكسر في الفخذ الأيسر.

- حسن صالح حسن، 31 سنة، مصاب بجروح في فروة الرأس.

وكان أمين مخازن بميناء السخنة، قد توفى، وأصيب 10 آخرين من العاملين بالميناء في حادث تصادم أتوبيسين بطريق السويس- العين السخنة، ونقل رجال الإسعاف، المصابين إلى مستشفى السويس العام، والمتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى.