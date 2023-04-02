مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث تصادم أتوبيسين بطريق العين السخنة

شهد طريق السويس - العين السخنة، في محافظة السويس، حادث تصادم أتوبيس يقل عمالًا بميناء السخنة مع آخر، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين نتيجة للحادث.

تصادم أتوبيسين في طريق العين السخنة بالسويس

تلقى مرفق إسعاف السويس، برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين أحدهما يقل عمالًا تابعين لميناء السخنة بمحافظة السويس، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لإجراء التأمين الطبي اللازم للمصابين قبل نقلهم لطوارئ مستشفى السويس العام.

وكذلك تلقى الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة في السويس، بلاغًا من غرفة العمليات بوقوع الحادث، وتبين مصرع عباس حنيدق، عامل بميناء السخنة.

ووجه «الحفناوي» بسرعة استدعاء الأطقم الطبية ورفع درجة الطوارئ بمستشفى السويس العام، والاستعداد لعلاج المصابين تحت إشراف الدكتور أحمد نوح مدير المستشفيات بالسويس.

رفع حالة الطوارئ في مستشفى السويس العام

وطلب اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، رفع حالة الطوارئ في المستشفى وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية لعلاج المصابين.

وقد تبين من المعاينة الأولية، تصادم أتوبيس رقم «ع ر5373» خاص بوردية مواني دبي بالعين السخنة، مع الأتوبيس رقم «ع ن 2269» اتجاه السويس.