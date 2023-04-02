ضبط لصوص التروسيكلات في قنا.. سرقوا ضحاياهم بالإكراه

تلقى مركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا، بلاغا من أحد الأشخاص مصاب برش خرطوش، وقرر أنّه حال سيره بإحدى القرى بدائرة المركز، أطلق 5 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة بخارية، أعيرة نارية تجاهه، ما أدى لحدوث إصابته وسرقة التروسيكل الخاص به، كما ورد بلاغ آخر من أحد الأشخاص، بأنّه حال سيره بذات الناحية، سرق 5 مجهولين الدراجة النارية خاصته، وهاتف محمول، بالإكراه.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فرق البحث الجنائي إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وأحدهم عميل تصريف المسروقات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 5 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعتين المشار إليهما، كما اعترفوا بمحاولة ارتكاب واقعة «تروسيكل» خاصة بخفير نظامي، والتي أسفرت عن إصابة الخفير بعيار ناري، إلا أنّهم لم يتمكنوا من تنفيذ سرقتهم، وضُبط بحوزتهم «بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، وخزينتين»، وجرى ضبط الدراجتين المستولى عليهما، وكذا دراجة بخارية أخرى المستخدمة في ارتكاب الوقائع، وهاتفين محمولين، أحدهما خاص بأحد المتهمين والآخر خاص بالخفير سالف الذكر، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.