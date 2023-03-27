حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الدراجات النارية في المنوفية

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين في قضية سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية بالمنوفية، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ضبط المتهمين

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن المنوفية، من القبض علي تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، وبينهم عميل «سيئ النية»، وجميعهم مقيمين بمحافظة المنوفية، قاموا بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدرجات النارية بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب 30 واقعة سرقة بنطاق مديريات أمن المنوفية، والغربية والبحيرة، وأرشدوا عن المسروقات «27 دراجة نارية - 3 مركبات توك توك»، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة المتهمين

من جانبه، أوضح المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات في المادة 318 لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.