سقوط تشكيل عصابي بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في سوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في قضية النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بتوظيف أموالهم في مجال الاستثمار العقاري للاستيلاء عليها في سوهاج، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط مستريحي الاستثمار العقاري

جاء ذلك عندما تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج لقيامهما بالنصب والاحتيال على 12 شخصًا مقيمين بمحافظة سوهاج، عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم في مجال الاستثمار العقاري، وتمكنا من خلال ممارسة نشاطهما الإجرامي من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 8.4 مليون جنيه، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

الموقف القانوني

أما عن عقوبة النصب والاحتيال يقول المحامي، سمير عبد العظيم، إنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف «عبدالعظيم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.