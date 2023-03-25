تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بالتنقيب عن الآثار في المعصرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم في التنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة المعصرة جنوب القاهرة، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات

تعود تفاصيل الواقعة، عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم ملك أحد الأشخاص غير متواجد ويعمل بإحدى الدول.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف العقار المشار إليه، وضبط 4 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة بعمق 12 مترا، كما جرى ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

العقوبة القانونية

قال المحامي أيمن محفوظ الخبير القانوني، إن القانون المصري وضع عقوبة بالمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 أنه يعاقب كل من سرق أثرا سواء كان مسجلا أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على الـ5 ملايين جنيه.

عقوبة التنقيب تبدأ من 3 سنوات

وأضاف المحامي أن عقوبة من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوّه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يجرى التحفظ على أعمال الحفر من والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة.