نجل الفنان الراحل عبد الوهاب خليل يكشف طقوس والده في رمضان: البط أول يوم

للفنانين المصريين طقوس مميزة في شهر رمضان، ما بين تناول الأطعمة المفضلة، وإقامة موائد الرحمن، وتوزيع الوجبات على الفقراء، والتقرب من الله، وهي أمور كان يقوم بها الفنان الراحل عبد الوهاب خليل، الذي اشتهر بدوره في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، وتوفى قبل عامين.

تمر ولبن

ومن طقوس الفنان عبد الوهاب خليل في شهر رمضان، أنه كان يُفضل الإفطار على التمر واللبن، وفقاً لما رواه نجله الإعلامي شريف عبد الوهاب خليل، لـ«الوطن»، قائلاً: «أهم حاجة عند والدي إنه كان بيحب يفطر على تمر ولبن، وكان لازم كل سنة في أول يوم في رمضان يكون على مائدة الإفطار ملوخية ورز وبط ورقاق، حتى لو مكلش منهم، بس لازم تتعمل، وكان لازم الكنافة وقمر الدين بعد ما يرجع من صلاة التراويح، ده لما كان بيقدر ينزل ويمشي، لكن آخر 3 سنين قبل وفاته كان في الفراش للأسف لأن المرض اشتد عليه».

ويضيف نجل الفنان الراحل، «أول يوم رمضان كان لازم نفطر ونتجمع عنده، حتى في آخر أيامه لو مش قاعد معانا على السفرة كان علي السرير، المهم نكون معاه، وكان زمان بيحب جداً ينزل يتمشى بعد الفطار لو ليه مسلسل بيتعرض في رمضان، ويسمع آراء الناس بنفسه، وعمره ما كسف حد لا في طلب أو حاجة، كان طيب أوي الله يرحمه، كمان كان بيحب ينزل مسقط رأسه في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ باستمرار علشان يطمن على أخواته الله يرحمهم».

علاقته عبدالوهاب خليل بالفنانين

كان الفنان عبد الوهاب خليل على علاقة طيبة بجميع زملائه من الفنانين، بحسب نجله، والذ قال: «والدي كانت علاقته حلوة بكل زملائه، وأكتر أصدقائه كانوا الفنان الراحل حسن حسني، والراحل سيد زيان، والفنانة سعيدة جلال، والمخرج أحمد خضر، وإللي مكنش يفوت رمضان ولازم يكلم بابا ويقابل بابا الراحل فؤاد المهندس، والنجم صلاح السعدني صديق عمره، والفنان الراحل عمر الحريري، والراحل عزت العلايلي، وجمعهم بيه مسلسلات كتير، كمان المخرج المبدع محمد فاضل، والنجمة الكبيرة فردوس عبد الحميد، وأيضاً الفنان الراحل عبد الله فرغلي، والنجمة سهير المرشدي، والفنان الراحل أبو بكر عزت كان والدي بيحبهم جداً لأنهم كانوا جيران لينا مش زملاء ليه فقط، وهو كان محبوب من الكل لأنه كان طيب وفي حاله».

ويتابع الابن، «لما كُنا نروح نتفرج علي مسرحية أنا ووالدي كنت بحب أدخل معاه في الاستراحة وهو بيسلم على زمايله، وعمري ما أنسي الزعيم عادل إمام أما دخلنا عليه وكان في قمة التواضع وأخد أبويا بالحضن وقالي ده عشرة عمر، وأبويا كان صديق لأغلب الوسط الفني، وكان أب لنجوم شباب أصبحوا سوبر ستارز النهاردة، وكان بيحب أحمد السقا إللي أنا بعتبره أخ كبير لأني اتربيت معاه، أما محمد هنيدي أبويا كان بيحبه جداً واشتغلوا سوا مسلسلين في الإذاعة، وفاكر لأبويا مقولة مهمة جداً وهي إن الفنان إنسان الفرق بينه وبين أي شخص عادي إنه تحت الضوء والناس بتتابعه».

من هو عبد الوهاب خليل؟

وُلد الفنان الراحل عبد الوهاب خليل في 12 مايو عام 1940، بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وتوفى في 19 مارس 2021، عن عُمر ناهز 81 عاماً، بعد صراع مع المرض، تاركاً إرثاً من الأعمال الفنية الخالدة التي بلغ رصيدها أكثر من 170 عملاً فنياً ما بين سينما ومسرح وتلفزيون.