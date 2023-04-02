رئاسة الحرمين: 9 ملايين مصل ومعتمر منذ بدء شهر رمضان المبارك

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن عدد قاصدي البيت العتيق منذ بدء شهر رمضان المبارك وحتى أمس بلغ 9 ملايين و357 ألفًا و853 مصليًا ومعتمرًا.

تقديم خدمات نوعية لقاصدي بيت الله الحرام

وذكرت رئاسة شؤون الحرمين، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، أنها عملت على تذليل كل إمكانياتها في سبيل تقديم سلسلة من خدماتها النوعية لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن.

وأشارت إلى أنَ خدماتها المقدمة للمعتمرين والمصلين تمثلت في توزيع 508,560 عبوة زمزم والكتيبات والمطويات لـ62,500 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ719,500 مستفيد، إلى جانب 1,992,050 مستفيد من التوعية الميدانية، وتقديم الخدمات التطوعية لـ 982,154 مستفيد، و118,130 مستفيد من المعرض الرمضاني.

وبينت أنه جرى تقديم خدمة التطويف لـ45,560 مستفيد، واستهلاك 12,399,145 لتر من ماء زمزم، واستخدام 322,700 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 47,500 لتر من معقمات الأيدي، و46,500 لتر من التعقيم بالروبوتات، و44,500 لتر من التعقيم بالبايوكير، و320,800 لتر في تعقيم الأسطح.

توزيع 9497 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير

ولفتت إلى نوعية الخدمات المقدمة والتي اشتملت على توزيع 9,497 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ249,906 مستفيدين، و32,635 مستفيد من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ653,369 مستفيد، وفرش 35.000 سجاد بالمسجد الحرام.