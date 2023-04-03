مشاركة متميزة خلال دراما رمضان 2023، كما اعتاد جمهور الفنان ياسر جلال، منه على تقديم شخصيات مختلفة، إذ يحاول البحث عن شخصيات وسيناريوهات ملفتة للأنظار، ويبحث المشاهد هذا العام عن مواعيد مسلسل علاقة مشروعة على dmc في رمضان 2023 بطولة ياسر جلال، ومن المقرر عرض الحلقة الـ12 منه اليوم، بعد الإشادات التي نالها العمل الدرامي الذي يُعرض على قناتي الحياة وDMC.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

يقدم الفنان ياسر جلال، خلال الأعمال الذي يقدمها سواء في السينما أو التلفزيون، شخصيات غير تقليدية واستثنائية، وهو ما يحدث في رمضان 2023 من خلال مسلسل علاقة مشروعة، مع الفنانة مي عمر وداليا مصطفى.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

كما يتمّ عرض المسلسل الدرامي على قناتين مختلفتين في شهر رمضان، وتردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، نستعرضها على النحو التالي:

تردد قناة DMCالقمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Dramaالقمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

ويعرض مسلسل علاقة مشروعة أيضًا على قناة الحياة، وتُقدم «الوطن»، تردد قناة الحياة:

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

ومن المقرر عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الـ12 على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، بينما على قناة DMC، الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور أحداث مسلسل علاقة مشروعة حول العلاقات الأسرية والاجتماعية والرومانسية، إذ تجمع علاقة عاطفية الفنان ياسر جلال مع الفنانة مي عمر، التي يتزوجها سرا في المسلسل، ويحاول إخفاء تلك الأخبار عن زوجته الأولى وأم أولاده.