‎مسلسل علاقة مشروعة.. ماذا سيفعل شريف شقيق بثينة مع عمرو؟

يُذاع مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، مع الفنانة مي عمر، كل يوم على شاشة الحياة، وشبكة DMC، وينتظره الجمهور بشدة إذ أنه من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها محبو الفنان كونه يُقدم مادة فنية دسمة، كما اعتاد الجمهور على أعماله خلال شهر رمضان الكريم.

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل علاقة مشروعة الكثير من الأحداث المثيرة، إذ يدور مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة داليا مصطفى، ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء، ولكن خلال الأحداث يتزوج من صديقتها مي عمر، وهو ما اعتبره الجماهير مادة درامية دسمة.

مسلسل علاقة مشروعة

وتتصاعد الأحداث خلال حلقات مسلسل علاقة مشروعة، بين ياسر جلال ومي عمر، وهو ما جعل الجماهير تتابع الحلقات بانجذاب، وشهدت حلقة أمس من المسلسل الانتهاء بمشهد صادم، إذ ذهب «شريف» شقيق «بثينة» الدور الذي تجسده مي عمر، إلى «عمرو» الدور الذي يجسده ياسر جلال في شركته، ويخبره أنه أخو زوجته، ليقول له عمرو إن زوجته ليس لها أخ، ليضحك قائلًا «أنا أخو المدام الثانية»، وتنتهي الحلقة وتلقى بالمشاهدين في حيرة كبيرة، وفي سؤال «ماذا سيفعل شريف أخو بثينة؟».

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

وهذا المشهد هو ما جعل الكثير من محبي المسلسل يتوقعان ماذا سيحدث في مسلسل علاقة مشروعة، هل سيكشف شريف سرهما، لـ«أمجد»، الدور الذي يجسده مراد مكرم وهو طليق بثينة، أو سيخبر «عاليا»، الدور الذي تجسده داليا مصطفى، إذ أنها زوجة عمرو، أو أنه سيطلب منه أموالًا، وبين التفكير في الأمر، سنعرف الإجابة في مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10.

القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، على النحو التالي:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة:SD.

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.