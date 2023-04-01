ملخص مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10.. ابن ياسر جلال يعرف علاقته ببثينة

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال في رمضان 2023 عددًا من الأحداث المثيرة، بعد عرضه على قناة الحياة اليوم.

وبدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، بمشهد ذهاب «شريف» أخو بثينة، لعمرو في شركته، ويخبره أنه أخو زوجته، ليقول له عمرو إن زوجته ليس لها أخ، ليضحك قائلًا «أنا أخو المدام الثانية»، ويطلب منه العمل في شركته ويوافق عمرو، خشية من أن يخبر أحد بعلاقتهم، ويأمر بإلحاقه بإحدى وظائف الشركة، ثم تحذر «بثينة» شريف من الاقتراب من علاقتها بعمرو، ليهددها أنه سيفشي سرها القديم والجديد إذا لم تتركه في عمله.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10

وتنتقل المشاهد في مسلسل علاقة مشروعة بمجموعة من الأحداث، إذ مضت فريدة ابنة ياسر جلال على عقد عمل مع المخرج الذي يعدها بالنجومية، وتسعى «عاليا»، الدور الذي تجسده داليا مصطفى، للصلح بين «أمجد»، و«بثينة» مجددًا، عن طريق دعوتهم لعيد ميلاد ابنها، ويذهبان إلى العيد ميلاد، ولكن تفجر مفاجأة عدم رجوعها له، بسبب خيانته مع صديقتها «دينا»، الدور الذي تجسده بسنت شوقي.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10

وتنتهي أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة العاشرة، بمشهد تقشعر له الأبدان، إذ اكتشف ابن ياسر جلال علاقة أبيه ببثينة، عندما يراها، وهي تحتضنه في غرفة المكتب، في المشهد الذي يلي رفضها الرجوع لأمجد، ويسمعها وهي تقول لأبيه، «أنا دبرت علاقة دينا بأمجد عشان نكون سوا وأمجد يبعد، أنا بحبك أوي يا عمرو ومستعدة أعمل كل شيء عشانك»، وتنظر جهة الباب وترى أحمد ابن ياسر جلال، ولكنها لم تبتعد عن أبيه، بل تضع يدها على كتفه، مصوبة نظرها في عين ابنه، لتنتهي الحلقة ويقع محبي المسلسل في حيرة وحزن، ماذا سيفعل ابن ياسر جلال، ولماذا أصرت بثينة على أن يعرف العلاقة بينهما بهذه الطريقة.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة، على النحو التالي:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة:SD.

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.