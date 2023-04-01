مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10.. شقيق مي عمر يعمل في شركة ياسر جلال

أذيعت الحلقة العاشرة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، مع الفنانة مي عمر، الذي يعرض على شاشة الحياة، وشبكة DMC.

وبدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال بمشهد صادم، إذ يذهب «شريف» أخو بثينة، لعمرو في شركته، ويخبره أنه أخو زوجته، ليقول له عمرو إن زوجته ليس لها أخ، ليضحك قائلًا: «أنا أخو المدام الثانية».

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة 10

لينتقل المشهد في مسلسل علاقة مشروعة، وعمرو يتصل ببثينة ويخبرها لتقول له إنه يجب أن يطرده، بينما يطلب شريف منه العمل في شركته، وهو لم يخبر أحد بعلاقته هو وأخته، وبالفعل يأمر عمرو بعمله في إحدى وظائف الشركة.

وتخبر بثينة عمرو أن شريف شخص كثير المشاكل وفي يوم دخل في مشادة مع أحد الأشخاص وتسبب له في عاهة مستديمة، ومنذ خروجه من السجن وهو يطاردها طالبًا الأموال، ليقول لها إنه سيجعله تحت نظره في الشركة حتى لا يخبر أحدا بعلاقتهما، من «أمجد»، صديقه وطليقها، أو «عاليا»، الدور الذي تجسده داليا مصطفى.

مسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة

تدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة داليا مصطفى، ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة، التي ستعرض أحداث الحلقة 8 منها اليوم، على نحو الترددات التالية:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة:SD.

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.