شعبة الذهب: شهادات بنكي الأهلي ومصر أجبرت سعر الجرام على التراجع

في أول ردة فعل لطرح بنكي الأهلي المصري ومصر، شهادتي الـ19% والـ22%، تراجع سعر الذهب اليوم الأحد 2-4-2023 في منتصف التعاملات، بقيمة 15 جنيها مقارنة بأسعار الصباح، وفق ما أعلنته شركة جولد بيليون العاملة في مجال تداول أسعار الذهب، حيث سجل عيار 21 نحو 2175 جنيهًا للجرام بدلا من 2190 جنيها، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار.

وقال ناجي فرج، مستشار وزير التموين وعضو الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ انخفاض الأسعار جاء عقب إصدار بنكي الأهلي ومصر لشهادات ذات عائد مرتفع خلال الساعات الأولي من اليوم.

أسعار الذهب الآن

وقدّرت أسعار الذهب، في محلات الصاغة المصرية الآن بـ2486 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 2175 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 1864 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و400 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، أنهى الذهب شهر مارس والربع الأول من عام 2023 بأداء استثنائي ليصبح المعدن النفيس هو الرابح الأول في الأسواق المالية، حيث صبت جميع الأزمات والتوترات في الأسواق في النهاية لمصلحة الملاذ الآمن الأول وهو الذهب؛ ليحقق ربعين سنويين متتاليين من المكاسب بشكل قياسي، وفق «جولد بيليون».