هاني تمام لقناة الناس: أحاديث شريفة تُكتب بماء الذهب عن تكريم المرأة في الإسلام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، في برنامج «حواء»، الذي تقدمه الإعلامية سالي سالم، على قناة الناس، إن هناك حديثا نبويا يتعلق بتكريم المرأة ينبغي أن يتنبأ له الناس، ويكتب بماء الذهب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (ساووا بين أولادكم فى العطية).

تكريم المرأة

وأضاف: «معنى الحديث أنه إذا كان لدى أولاد وأريد أن أعطى لهم شيئًا أحاول بقدر الإمكان أن أساوى بينهم، أيًا ما كان ذكر أو أنثى».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.