سعر الذهب اليوم الأحد 2-4-2023.. خسائر الجرام تصل إلى 40 جنيها

انخفض سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 2-4-2023 بمصر، بقيمة تتراوح من 30 لـ40 جنيها، ليسجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 2543 جنيها، بدلا من 2503 جنيهات قيمة تعاملات أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

وهبط سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا صوب 2190 جنيها بدلا من 2225 جنيها قيمة تعاملات أمس السبت، بخسارة قدرها 35 جنيها، وسجل سعر الذهب النحاسي عيار 14 اليوم الأحد 1460 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 1877 جنيها بخسارة 30 جنيها، وعيار 12 سجل 1251 جنيها، فيما بلغت سعر الأوقية بالعملة المحلية 77839 جنيها، وسعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 17520 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الأحد جاءت متوافقة مع توقعات مستشار وزير التموين وعضو شعبة الذهب بالغرف التجارية ناجي فرج، إذ قال في تصريحات لـ«الوطن» إن أسعار الذهب في مصر ستتراجع، وأن سعر الذهب عيار 21 العادل 2000 جنيه.

توقعات بتراجع أسعار الذهب في مصر

وفي وقت سابق توقع سعيد إمبابي، مدير إحدى منصات تداول الذهب في تقرير فني، تراجع سعر المعدن الأصفر طالما ظل سعر الصرف مستقر.

عالمياً، أغلق سعر الذهب تعاملات الجمعة عالميا على 1980 دولار للأوقية، بعدما ربح في مارس 8%، وسط توقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مجددا في اجتماع مايو المقبل.

وصل سعر الذهب عالميا لـ2009 دولار في مارس الماضي، وهو أعلى مستوى في عام، مدفوعا بالأزمة المصرفية الأمريكية، حيث أفلست عدة بنوك في مقدمتها بنك الشركات الناشئة سيلكون فالي.

تعافي القطاع المصرفي الأمريكي

وتراجع سعر الذهب عالميا صوب مستويات أقل، مع وجود إشارات لتعافي القطاع المصرفي الأمريكي، وتصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشأن عزمه زيادة سعر الفائدة إذا تطلب الأمر ذلك لمكافحة التضخم.

يذكر أن سعر الذهب في مصر تراجع أمس الأول 60 جنيها في محلات الصاغة، بعد ارتفاعه إلى مستوى قياسي.