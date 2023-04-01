شعبة الذهب: سعر عيار 21 العادل 2000 جنيه.. والجرام سيتراجع

قال الدكتور ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ ارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام الماضية ناتج عن زيادة الطلب على شراء الذهب، خصوصًا أنَّ هناك تكالب كبير على شراء الذهب من قبل المواطنين في الفترة الحالية، مؤكًدًا أنَّ أسعار الذهب الحالية ليست أسعار حقيقة وإنما السعر العادل للذهب لا يتخطى الـ2000 جنيه.

أسعار الذهب ستتراجع وستقل الى ما دون الـ1950 جنيهًا

وأضاف «فرج» لـ«الوطن»، أنَّ أسعار الذهب ستتراجع وستقل الى ما دون الـ1950 جنيهًا، موضحًا أنَّ الذهب في بعض الأوقات وصل لـ1900 جنيه وتراجع بعدها الى 1600 جنيه، مبينًا أن سبب ارتفاع الأسعار محليا هو الطلب الكبير نتيجة حصول المواطنين على عوائد شهادات الـ18% التي تمّ جنيها قبل أيام.

وطالب المواطنين بعدم التكالب على الشراء في الوقت الحالي، مبينا أن الوقت الحالي هو الأنسب لبيع الذهب وليس الشراء، لاستغلال فارق السعر، مشيرًا إلى أنَّ هناك زيادة غير مبررة في الجرام تقدر بنحو 250 جنيهًا.