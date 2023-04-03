تطورات جديدة في ضبط متهمين بالنصب على المواطنين بـ8 ملايين جنيه

تجرى جهات التحقيق بسوهاج، تحقيقاتها في واقعة ضبط متهمين بالنصب على المواطنين بمبلغ 8.4 مليون جنيه، إذ أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفي جلسة تحقيق تالية، جدد قاضي المعارضات حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج، لقيامهما بالنصب والاحتيال على 12 شخصا مقيمين بمحافظة سوهاج، عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم في مجال الاستثمار العقاري.

وتمكنا من خلال ممارسة نشاطهما الإجرامي من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 8.4 مليون جنيه، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

أما عن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح سمير عبد العظيم المحامى خلال حديثه لـ«الوطن»، إنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين»