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ضبط 40 ألف متر كابلات وأسلاك غير مطابقة للمواصفات في مخزن بالقاهرة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:34 م | الأحد 02 أبريل 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن أسلاك كهربائية في عابدين، لإدارته المخزن دون ترخيص وبحيازته كميات كبيرة من الأسلاك الكهربائية ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها مستخدماً علامة تجارية غير مسجلة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المخزن على (40.200 ألف متر سلك كهرباء أنواع وأحجام مختلفة - 5 آلاف متر سلك تليفون جميعها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ودون مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته، اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص، وبحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار