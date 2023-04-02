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ضبط ‏70 ألف مخالفة مرورية 24 ساعة.. منها 12 ألفا بسبب تجاوز السرعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
01:02 م | الأحد 02 أبريل 2023
المرور- صورة أرشيفية

المرور- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 70261 مخالفة مرورية، من بينها المخالفات التالية:

(12629) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(384) مخالفة السير دون تراخيص.

(7) مخالفات دراجات نارية.

(23) مخالفة موقف عشوائي.

(18) مخالفة شروط التراخيص.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار