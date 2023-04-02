13 هزة أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة

أعلن المركز الوطني للزلازل السوري اليوم الأحد، تسجيل 13 هزة أرضية تراوحت بين ضعيفة الشدة ومتوسطة الشدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز، أنّ محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى صباح اليوم هزة ضعيفة جنوب شرق اللاذقية بـ10 كيلومترات، و6 هزات في لواء إسكندرون، اثنتان منها متوسطة الشدة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضربتا شاطئ لواء إسكندرون شمال اللاذقية بـ 59 كيلومترا و63 كيلومترا، والأربعة الأخرى ضعيفة، وهزتين ضعيفتين في كل من لبنان وفلسطين، و4 هزات ضعيفة في تركيا، وفقا لوكالة الأنباء السورية

وأشار المركز إلى أنّ الهزات جاءت على أعماق مختلفة وصلت إحداها - التي ضربت فلسطين - إلى عمق 92 كيلومترا.