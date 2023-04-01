تعرف على أسباب استمرار الهزات الارتدادية في موقع زلزال سوريا المدمر

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل تسجيل 6 هزات أرضية شدتها أقل من 4.4 درجة على مقياس ريختر، منذ أمس وحتى 8 صباحاً، في المناطق الشمالية الغربية للاذقية وحلب وفي لواء إسكندرون.

أسباب استمرار الهزات الارتدادية

ويزداد التساؤل حول أسباب استمرار الهزات الارتدادية في موقع زلزال سوريا المدمر المعروف بزلزال شرق المتوسط، وهو ما فسره علماء من هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، مؤكدين أن الهزات الارتدادية أو الزلازل الصغيرة التي تلاحق الزلازل الكبيرة، نتيجة محاولة الصفائح التكتونية العودة إلى مكانها علي طول خط الصدع بعد حدوث الزلزال الأشد.

الهزات قد تستمر لأيام أو أشهر أو سنوات من تاريخ حدوث الزلزال

ووفق العلماء، فقد تستمر الهزات لأيام أو أشهر وحتي سنوات من تاريخ حدوث الزلزال الأول الأشد، ولكن تكون أقل من الزلزال الأول وتنخفض شدتها تدريجياً، وقال العلماء إن الهزات تتفاوت مع مرور الوقت فتكون قوية خلال الـ48 ساعة الأولى بعد الزلزال الأول ولكنها تستمر بالانخفاض بدرجات متفاوتة.

وتأتي الهزات الارتدادية نتيجة تصادم عنيف حدث نتيجة قوة كبيرة في باطن الأرض، والهزات الأرضية تحدث نتيجة وجود طاقة داخل باطن الأرض تحاول الخروج، وستنتهي الهزات الارتدادية بحلول انتهاء الطاقة التي تسببت بالزلزال.