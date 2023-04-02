ملخص أول 10 حلقات من ملسلسل ضرب نار.. 5 سنوات حبس لـ«الكوماندا»

يسعى كثير من الجمهور لمتابعة المسلسلات التي بدأت في أول أيام شهر رمضان المبارك، وتقدم «الوطن» لجمهورها ملخص أحداث 10 حلقات من مسلسل ضرب نار، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي.

شهد المسلسل مع توالي أيام شهر رمضان الكريم الكثير من الأحداث المتسارعة والشيقة لأبطال العمل، بالتزامن مع عرضها في شهر رمضان المبارك، حيث بدأت أحداث مسلسل ضرب نار في الحلقة الأولى بمحاولة اعتداء موظف المصنع الذي تعمل به «مهرة» التي تجسّد دورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عليها، حيث تضربه في وسط الشارع، ليقرر طردها من المصنع.

الحلقة الأولى من مسلسل ضرب نار

وشهدت الحلقة الأولى نشوب خلاف بين «جابر»، الذي يجسّد دوره الفنان أحمد العوضي مع أحد كبار البلد خلال تواجدهم في جلسة عرفية، والتي تنتهي بقتل أحد كبار العائلة على يد «جابر»، لتطلب منه والدته الهروب إلى القاهرة.

وشهدت الحلقة 2 من مسلسل ضرب نار، هروب «جابر» من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، والتي كانت عبارة عن رحلة مليئة بالترقب خوفا من أن يصيبه ضرر.

يبنما تم التوصل لأول لقاء بين «مهرة» و«جابر» في الحلقة 3 من مسلسل ضرب نار، حيث شهد اللقاء إعجاب بين الطرفين، خاصة أنّ أحمد العوضي ساعد أخيها «طارق».

واستمرت قصة الإعجاب بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي خلال الحلقة 4 من ضرب نار، حيث وافقت «مهرة» على الزواج بالكوماندا بعدما رفضت الزواج من «زيدان» ماجد المصري، في حين لم يتوقف «زيدان» لمحاولة الوصول لياسمين عبدالعزيز والتقرب منها أكثر، حيث جنّد «سحر» التي تلعب دورها مها نصار لمعرفة معلومات عن «مهرة»، وهذا ما شهدته الحلقة 5 من المسلسل.

وشهدت الحلقة 6 من ضرب نار تسليم أحمد العوضي كفنه لإنهاء الثأر، وتم الحكم عليه بالابتعاد عن البلد لمدة عام، بينما ظلت ياسمين عبدالعزيز تنتظر وصول أحمد العوضي بعد دخول شقيقتها إلى المستشفى.

مشادة كلامية تنتهي بحفل زفاف

وفي الحلقة 7 من مسلسل ضرب نار شهدت مشادة كلامية بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بسبب تركها دون سؤال، إلا أنّ نهاية الحلقة شهدت زواج «مهرة» و«الكوماندا» وحضور «زيدان» الفرح وسط مفاجأة من الجميع.

وشهدت الحلقة 8 من مسلسل ضرب نار، أحداثا جديدة حيث أهدى جابر الكوماندا الذي يؤدي دوره الفنان أحمد العوضي، زوجته مهرة التي تؤدي دورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز عقدا وأخبرها أنّه عقد أثري يتوارثونه جيلًا بعد جيل وذلك بعد حفل زفافهما.

وفي الحلقة 9 شهد المسلسل مشادة كلامية بين «مهرة» ياسمين عبد العزيز و«جابر» أحمد العوضي بعد معرفتها بالسلاح الذي في حوزته، فضلا عن المال الذي يضعه في الدولاب، وتسأله إذا كان يعمل في شيء غير مشروع، ولكنه يرد عليها أنّ عليها أن تصدقه، وأنّه لم يفعل أي شيء، وأنّ السلاح ما هو إلا إرث عن جده.

ومع تتوالي الأحداث، تشهد الحلقة 10 من المسلسل تشييع «جابر الكوماندا» أحمد العوضي، جثمان والدته المتوفية التي تجسّد دورها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، ثم ذهب بعد ذلك إلى «سامي» الذي اتفق معه على تسليم نفسه مقابل أن يخرجه من السجن، وهو ما قام به، حيث جرى الحكم على «جابر الكوماندا» أحمد العوضي، بالحبس لمدة 5 سنوات بتهمة التجارة في الأدوية المغشوشة بعد أن سلم نفسه للشرطة.