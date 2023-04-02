يتساءل الجمهور عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، بعدما شهدت الحلقات الماضية الكثير من الأحداث الشيقة تزامنا مع عرض المسلسل في شهر رمضان المبارك.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة ON ، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الأحد ، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل ضرب نار تشييع جثمان والدة «جابر الكوماندا» أحمد العوضي، ثم دخوله السجن، بعدما سلم نفسه للشرطة، إلا أنه هرب وقابل «مهرة» ياسمين عبد العزيز، حيث اعترف له بأنه يتاجر في الأدوية المغشوشة.