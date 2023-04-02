مسلسل ضرب نار الحلقة 10.. الحكم على أحمد العوضي بالسجن 5 سنوات

يتساءل الجمهور عن أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 10 بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، بعدما شهدت الحلقات الماضية أحداثا متسارعة انتهت بتشييع جثمان والدة «جابر الكوماندا».

مسلسل ضرب نار الحلقة 10

وشهد مسلسل ضرب نار الحلقة 10، أحداثًا مثيرة، إذ شيع «جابر الكوماندا» أحمد العوضي، جثمان والدته المتوفية التي تقوم بدورها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، ثم ذهب بعد ذلك لـ «سامي» الذي اتفق معه على تسليم نفسه مقابل أن يخرجه من السجن، وهو ما قام به.

وحدثت مفاجأة في مسلسل ضرب نار الحلقة 10، إذ جرى الحكم على «جابر الكوماندا» أحمد العوضي، بالحبس لمدة 5 سنوات بتهمة التجارة في الأدوية المغشوشة بعد أن سلم نفسه للشرطة.

القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار حصريًا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.