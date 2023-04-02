وزير البترول: العاملات في منظومة عمل بتروجت أثبتن كفاءتهن في الأداء

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية والتحديث المستمر للأصول والمعدات، العامل الرئيسي في استمرار الأداء الناجح المتميز لشركات تنفيذ وإنشاء المشروعات البترولية وخاصة شركة بتروجت التي تتوسع محليا وإقليميا بشكل كبير في تنفيذ المشروعات التي لا تقتصر على مشروعات قطاع البترول المصري فقط وإنما امتدت إلى المشروعات القومية للدولة المصرية والمشروعات الكبرى بالدول العربية الشقيقة من كبار منتجي البترول كالمملكة العربية السعودية والإمارات.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجت» بمقر الشركة لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2022 بحضور قيادات قطاع البترول، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

تحديث أسطول المعدات بما يرفع الثقة محليا ودوليا

وأكد الملا، أهمية الخطوات النوعية التي نفذتها بتروجت لتطوير قدراتها التصنيعية للمعدات ومكونات المشروعات وتحديث أسطول المعدات بما يرفع الثقة محليا ودوليا في قدرتها علي تنفيذ المشروعات بجودة ومقاييس عالية ويؤهلها للحصول علي فرص جديدة لتنمية حجم اعمالها خاصة مع الارتفاع الحالي في أسعار البترول وتنامي الاستثمارات والمشروعات بالدول العربية الشقيقة مما يشكل فرصا واعدة لبتروجت والشركات المصرية، ولفت إلى أن إمكانيات الشركة المتطورة ومساهمتها الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة جعلها مبعث فخر لقطاع البترول ومؤهلة باستمرار لتنفيذ تلك المشروعات.

تفعيل دور المرأة في قطاع مثل التشييد والإنشاء للمشروعات البترولية

كما أشاد بما حققته في مجال التنمية البشرية والتأهيل المستمر لكوادرها وتحقيق الشمول والمساواة وتفعيل دور المرأة في قطاع مثل التشييد والإنشاء للمشروعات البترولية ومشروعات البنية التحتية، إذ أن المهندسات والعاملات في منظومة عمل بتروجت أثبتن كفاءتهن في الأداء الناجح بهذه المنظومة.

نتائج الأعمال لعام 2022

وخلال الجمعية العامة استعرض المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت ابرز نتائج الأعمال لعام 2022 حيث نجحت فى تحقيق حجم تعاقدات غير مسبوق لتنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها بلغت قيمته 123,5 مليار حنيه بزيادة قدرها 106% عن حجم التعاقدات فى عام 2021، وذلك بواقع 42 مليار جنيه للمشروعات داخل مصر و5ر81 مليار جنيه للمشروعات خارج مصر في مؤشر علي النمو الكبير في حجم الاعمال الخارجية للشركة والتي تجاوزت لأول مرة في تاريخها حجم الاعمال الداخلية، و بذلك تكون نجحت فى تأمين حجم أعمال بقيمة إجمالية 216 مليار جنيه حتى عام 2028، في مؤشر قوي علي كفاءة تطبيق خطة العمل الاستراتيجية الجديدة للشركة ( 2022 - 2026)، كما بلغت ايرادات الشركة نحو 40 مليار جنيه بزيادة 16% محققة زيادة فى صافى الربح بنسبة 22 %.

بتنفيذ مشروعات جديدة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية

و استعرض رئيس بتروجت المشروعات الجديدة التي تنفذها داخل مصر وخارجها والتي بلغت اكثر من ٢٧٥ مشروع خلال العام ، موضحا فوز بتروجت خلال العام بتنفيذ مشروعات جديدة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة شملت الفـــوز بمشروعين لتنفيذ نظم نقل المياه المغذية لمدينة ( ذا سباين) بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية ، وكذلك الفوز بعقد مقاول عام لمشــــروع Boiler Installation for Global Power لصالح شركة أرامكو بالسعودية، و الفوز بمشــــروع "التــــوسعة الثانيـــــــة لمعمل انتاج للزيوت بالسعودية واخيرا الفوز بتنفيذ مشـــــروع جديد في حقل بوحصا لصالح شركة أدنوك بالإمارات العربية المتحدة، هذا علاوة علي ماتنفذه الشركة من قبل من عدد كبير من المشروعات في الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والجزائر والاردن والامارات .

تنفيذ المواسير المرنة لنقل المياه لصالح شركة بتروبل

كما تم استعراض المشروعات الجديدة التي تنفذها بتروجت في قطاع البترول المصري ، حيث تم اسناد أول مشــروع لبتروجت لتنفيذ المواسير المرنة لنقل المياه لصالح شركة بتروبل و الفـــوز بمشــروع أعمال تصنيع الهياكل المعدنية لوحدات MEG بمشروع حقل ظهر ، و الفوز بمشروع عقد مقاول عام تنفيـــذ محطة تسهيـــلات الانتــــــــاج المبكر في حقول بتروسنان، هذا علاوة علي تنفيذ مشروعات محطة معالجة الصرف الصرف الصناعى بالسويس و توسعات مصفاة تكرير ميدور و تطوير مجمع التفحيم وانتاج السولار بمصفاة تكرير السويس و مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت لإنتاج السولار بأسيوط و انتاج الالواح الخشبية MDf و عدد كبير من مشروعات خطوط البنية الأساسية لخطوط شبكات نقل البترول والغاز. كما تم توقيـــع اتفاقيـــة ضمن تحالف يضم بكتل وبتروجت وانبي مع شركة شل للبدء فى انشاء انظمة موحدة بهدف خفض الانبعاثات الكربونية.

إئتلاف عالمى لمشروع تنفيذ "ترام الرمل

و استعرض رئيس بتروجت مشاركتها في تنفيذ المشروعات القومية للدولة كمشروع مجمع الاسمدة الازوتية بالسخنة ونفق الشهيد احمد حمدي الشمالي والخط الرابع لمترو الانفاق، ومحطات القطار الكهربائي ( العاشر من رمضان - السلام) ومحطتي القطار السريع بالنوبارية والسادات و محطة الضبعة النووية و الحديقة المركزية و المنظومة الذكية لشبكات المياه والري بالعاصمة الادارية ، اضافة الي التأهيل ضمن إئتلاف عالمى لمشروع تنفيذ "ترام الرمل" لصالح الهيئة القومية للأنفاق، ومشروع إنشاء وتطوير ميناء السخنة لصالح المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وأيضاً التأهيل ضمن ائتـــلاف عالمى لمشروع تنفيذ مترو أبوقير.

خطوات نوعية لتطوير الاصول وورش التصنيع المحلي

و اشار رئيس بتروجت الي ان عام ٢٠٢٢ شهد خطوات نوعية لتطوير وتنمية الاصول والامكانات التي تمتلكها الشركة من معدات لتنفيذ المشروعات وورش التصنيع المحلي للمعدات لزيادة المكون المحلي للمشروعات ، حيث تم تطوير اسطول معدات الشركة والذى بلغ اكثر من 11 الف مُعدة بنهاية عام 2022 وقيام الشركة باضافة معدات متطورة لاسطولها ، كما جري تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الورش الحالية للتصنيع المحلي لزيادة قدراتها التصنيعية من خلال تزويدها بأحدث المعدات والتكنولوجيات المتقدمة ، والعمل علي التوازي في انشاء ورش تصنيع جديدة مثل ورش اسيوط على مساحة 21 الف م2 ، وبدء التخطيط لاقامة اول ورش لتصنيع المعدات بمنطقة التبين البترولية الحديثة بالقاهرة على مساحة 490 الف م 2 وايضاً التخطيط لاقامة اول ورش ايضا لتصنيع المعدات الاستاتيكية بمنطقة العلمين الجديدة علي مساحة ٨٥ فدان ، و استكمال اعمال تطوير منطقة التصنيع الجديدة بالسويس .

وساهمت خطة تطوير ورش التصنيع في زيادة القدرات ونجاح تصنيع عدد كبير من مكونات المشروعات ومعداتها محليا لأول مرة مثل مفاعل الكيروسين وابراج التقطير التفريغي بمصافي التكرير والأفران الحرارية، كما تم توقيـــع مذكـرات تفاهم مع شـركات عالمية متخصصة لتوطين تكنولوجيا تصنيـع المعدات الحرارية.

تطوير يارد جبل الزيت للتصنيع البحري

كما يجري تطوير يارد جبل الزيت للتصنيع البحرى من خلال إنشـاء ورشتي تصنيع وذلك لمضاعفة قدرة الإنتاج وجذب حجم أعمال من خلال المشروعات الإقليمية، وفتح فرص المشاركة فى مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح، كما تم استعراض تطوير مصانع تغليف المواسير من خلال إنشاء مصنع تغليف المواسيـــر الجديـد بالسويس، وتطوير مصنـع تغليف المواسير ببورسعيــد باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، وإنشاء وتشغيل مصنع المنتجات الخرسانية والإنترلوك بالعلمين على مساحة 22 ألف م2 وإنشاء وتشغيل مصنع إنتاج الحلقات الخرسانية الجاهزة.

تحقيق 192 مليون ساعة عمل آمنة

وفي مجال السلامة تم تحقيق 192 مليون ساعة عمل آمنة، كما تم استعراض خطوات الشركة النوعية لتسريع وتيرة التحول الرقمي ولتأهيل وتطوير كوادرها البشرية بتدريب أكثر من 15 ألف عامل على برامج السلامة والبرامج الفنية والبرامج الادارية والمهارية، كما استعرض اجراءات الشركة فى تحقيق وتفعيل التنوع والمساواة والشمول للمرأة في قطاعات الشركة.