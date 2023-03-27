ارتفاع أسعار البترول عالميا بنسبة 1.6%

شهدت أسعار البترول العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، نتيجة توقف الصادرات النفطية من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، وبعد تحركات لاحتواء أزمة مصرفية محتملة من شأنها أن تضر بالطلب على الخام.

وسجلت أسعار خام برنت العالمي مكاسب بنسبة 1.6% ليسجل البرميل مبلغ 76.17 دولار، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 70.54 دولار للبرميل بارتفاع 1.9%.

ارتفاع أسعار البترول الأسبوع الماضي بنسبة 2.8%

وتأتي هذه الارتفاعات عقب ارتفاع سعر خام برنت العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8 %، في حين زاد خام غرب تكساس 3.8 % مع انحسار المخاوف إزاء القطاع المصرفي.

وجاء توقف صادرات الخام من إقليم كردستان التي تشكل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، والتي تقدر بحوالي 450 ألف برميل يوميا، بعد أن أكد انتصار بغداد في قضية تحكيم أن موافقتها لازمة لشحن النفط من تركيا.

وانتعشت أسعار البترول أيضا بعد أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سينشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء المجاورة مما أدى إلى تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في أوروبا بشأن أوكرانيا.

وتضررت صادرات المنتجات النفطية الروسية حتى الآن في أكثر من صادراتها من الخام بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، مع وجود أطنان من الديزل على متن السفن بانتظار المشترين.