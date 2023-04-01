أسعار البترول ترتفع عالميا وتحقق مكاسبا للأسبوع الثاني على التوالي

حققت أسعار البترول العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في السعر خلال نهاية تداولات الأسبوع الماضي المنتهي مساء أمس، ليرتفع البرميل بأكثر من دولار، لتسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي في ظل انخفاض الإمدادات في بعض أنحاء العالم وإظهار بيانات التضخم في الولايات المتحدة بعض المؤشرات على تباطؤ ارتفاع الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 1.6% إلى 79.89 دولار للبرميل عند التسوية، وصعدت عقود برنت تسليم مايو، بنسبة 0.6% إلى 79.77 دولارا للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 1.8%، إلى 75.67 دولار لتبلغ مكاسبه نحو 9% هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات البورصات العالمية أمس الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 0.3% في فبراير على أساس شهري بالمقارنة بزيادة قدرها 0.6% في يناير.

وعادة ما تعزز أي بادرة على تباطؤ التضخم من أسعار البترول إذ ربما تشير إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة من مجلس المركزي الأمريكي، وهو ما يرفع طلب المستثمرين على الأصول مرتفعة المخاطر مثل السلع والأسهم.

وارتفعت أسعار النفط بعدما توقف إنتاج النفط في عدة حقول نفطية في إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق أو تم تخفيضه عقب وقف صادرات النفط عبر خط أنابيب شمال البلاد.

انخفاض شهري بنسبة 5%

وعلى الرغم من مكاسب يوم الجمعة، سجل خاما برنت انخفاض شهريا 5% وغرب تكساس انخفاضا شهريا نسبته 2%، وهو أكبر انخفاض لهما منذ نوفمبر.

وجرت تسوية خام برنت منخفضا للربع الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ 2015.