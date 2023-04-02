9 حالات يجوز فيها لصاحب العمل فصل الموظف.. منها التعاطي والتغيب

نظم قانون العمل الموحد الصادر برقم 12 لسنة 2003 الحالات يحق لصاحب العمل فصل الموظف فيها من منصبه ، وذلك حتى يضمن حقوق العاملين في المؤسسات وأصحابها وينظم العلاقة بينهم، ويضع قواعد ثابتة حتى يحافظ كل منهم على حقوقه وواجبته، كما وضع قانون العمل حلول للتسوية بين الموظف وصاحب العمل في حالة النزاع.

9 حالات يجوز فيها لصاحب العمل فصل الموظف

وحدد قانون العمل الموحد في المادة (69) منه الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل الموظف من منصبه ، وذلك حتى يأخذ الموظفون حذرهم من الوقوع في هذه الحالات ، إذ نص القانون في مادته على: أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الأتية:

1 - إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .

2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر . رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

التغيب بدون مبرر

4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما منقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام. في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية .

5 - ومن حالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل الموظف أيضا إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة .

6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .

7- إذا وجد العامــل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاء من مادة مخدرة .

8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك

إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه .

9 - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع في هذا القانون