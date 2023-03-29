مشروع قانون العمل الجديد 2023.. حقوق وامتيازات للعمال

مشروع قانون العمل الجديد 2023، أحد مشروعات القوانين التي ينتظر مناقشتها في الجلسات البرلمانية لمجلس النواب،ح يث إنه يعيد رسم علاقة العمل بين أطراف العملية.

قانون العمل الجديد 2023 يعالج العديد من الإشكاليات

ومشروع قانون العمل الجديد 2023، والذي تم الموافقة عليه نهائيا في مجلس الشيوخ، وينتظر الانتهاء من مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تمهيدا لعرضه في الجلسات العامة، يعالج العديد من الإشكاليات التي يواجهها قانون العمل الحالي.

نظم لمشروع قانون العمل الجديد 2023، حقوق العامل حال إنهاء علاقة العمل، ويكون إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.

ويعد أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد 2023 هو تفعيل مبدأ ربط الأجر بالإنتاج وهو ما يساهم فى طمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

يعمل مشروع قانون العمل الجديد 2023على تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون، كما يقضى على فكرة الفصل التعسفي .

الإجازة في مشروع قانون العمل

ووفقا لمشروع قانون العمل يستحق الموظف إجازة اعتيادية لمدة 30 يوما ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج، تستحق الموظفة إجازة وضع مدتها 4 أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة العمل بالخدمة المدنية، يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن إصابة العمل يحدد مدتها المجلس الطبي المتخصص.