تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المركز الدولي لتطعيم المسافرين بديوان المديرية، وذلك بعد نقله للمقر الجديد، بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت به.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، بتكلفة تقديرية تقارب مليون جنيه، لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وكيل صحة الشرقية يتفقد المركز الدولي لتطعيم المسافرين

كما تابع وكيل وزارة الصحة إجراءات فحص وتطعيم المسافرين للخارج، بالتطعيمات المختلفة، وتطعيم المعتمرين والحجاج، واستخراج الشهادات المميكنة لهم، وجرى التأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

تقديم خدمة تطعيم المسافرين باللقاحات المطلوبة دوليا

يذكر أن المركز الدولي لتطعيم المسافرين بديوان المديرية، يقدم خدمة تطعيم المسافرين باللقاحات المطلوبة دوليا قبل السفر لبعض الدول، وفقا لجدول زمني محدد.

وتشمل تطعيم المعتمرين والحجاج بالتطعيم (السحائي الرباعي، وتطعيم سولك ضد مرض شلل الأطفال، وتطعيم الإنفلونزا)، واستخراج شهادة تطعيم الحجاج «البطاقة الخضراء»، بالإضافة لتقديم تطعيمات الدول الموبوءة (الحمي الصفراء، الكوليرا، الملاريا).

وأوضح وكيل الوزارة أن مركز تطعيم المسافرين يتيح تقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا، واستخراج الشهادات الإلكترونية المعتمدة Q.R، موضحا أن المركز يعمل جميع أيام الأسبوع بما فيها الجمع والعطلات الرسمية.