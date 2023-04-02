متحدث «الصحة»: فيروس كورونا لم ينته.. وعلى المواطنين ارتداء الكمامة

شددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، تجنبا للإصابة بعدوى فيروس كورونا في شهر رمضان، موضحة خلال تقرير لها بتقليل التواجد في الأماكن المغلقة والمزدحمة، وارتداء الكمامات، وترك مسافة بين كل مواطن وآخر.

المنحى الوبائي لفيروس كورونا

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد استقرارا بمعدلات الإصابة، موضحا أن الشهر الماضي شهد ارتفاعا بسيطا في الإصابات ومعظمها لمتحور «أوميكرون» ولا تستدعي الذهاب إلى المستشفيات، إذ أن التردد على المستشفيات كان في المعدل الطبيعي وأقل.

فيروس كورونا لم ينته.. العالم يتوسع في التطعيمات

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن فيروس كورونا لم ينته ويمكن أن يعاود مرة أخرى في حال نشاط الفيروس أو ظهور متحور جديد، موضحا أن هناك استقرار على مستوى العالم، بسبب التوسعات في عملية التطعيمات التي ركز عليها العالم، مشيرا إلى بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا المعدل بعد انتهاء هيئة الدواء من تحليله، واللقاح المعدل مخصص لمقاومة متحور أوميكرون.

وطالب المتحدث الرسمي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي خاصة وقت الاحتفالات والمناسبات.