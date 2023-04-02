زيارات الرئيس السيسي للملكة العربية السعودية.. شراكة استراتيجية

شهدت العلاقات «المصرية- السعودية» تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم عام 2014 اليوم الأحد، أجرى عدد كبير من الزيارات الرسمية إلى المملكة ساهمت في دفع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، إذ يتمّ التنسيق بين البلدين بشكل دائم لحل كل القضايا الإقليمية التي تشهدها المنطقة العربية، ونستعرض في التقرير التالي زيارات الرئيس السيسي الى المملكة العربية السعودية، إذ أجرى الرئيس السيسي 14 زيارة ما يؤكّد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كانت أولى زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي 10 أغسطس عام 2014، والتقى الرئيس السيسي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرميين الشريفيين وبحثا وقتها كيفية دفع العلاقات الثنائية وكيفية دعم الجهود لعودة الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.

في يناير 2015، أجرى الرئيس السيسي بزيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض عقب عودته من زيارة رسمية للإمارات، اطمئن وقتها على صحة العاهل السعودي الملك عبدالله.

في الشهر ذاته وبعد أيام من الزيارة الثانية، زار الرئيس السيسي المملكة وقدم فيها واجب العزاء للملك سلمان بن عبدالعزيز في وفاة شقيقه الملك عبدالله.

أما الزيارة الرابعة فكانت في العام التالي وبالتحديد في مارس 2015، التقى فيها الرئيس السيسي بالملك سلمان بن عبدالعزيز وأجرى مباحثات قمة معه، وتمّ بحث عدد من القضايا المشتركة وكيفية دعم جهود الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة العربية.

في مايو 2015، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي الرياض التقى خلالها الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وبحث خلال اللقاء العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والعربية.

وفي نوفمبر من العام نفسه، أجرى الرئيس الزيارة الثالثة له خلال 2015، والسادسة، إذ زار الرئيس السيسي الرياض للمشاركة في فعاليات القمة العربية اللاتينية، وعقد خلالها لقاءً ثنائيًا مع الملك الملك سلمان بن عبدالعزيز.

أما الزيارة السابعة فكانت في مارس 2016، إذ شارك الرئيس خلالها في مناورات «رعد الشمال» والتي شاركت فيها القوات المسلحة المصرية وأقيمت بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 18 دولة عربية وإسلامية.

الزيارة الثامنة كانت في أبريل 2017، حيث بحث الرئيس السيسي في العاصمة الرياض مع الملك سلمان بن عبدالعزيز العلاقات الثنائية والملفات العربية والإقليمية.

أما الزيارة التاسعة فكانت في مايو 2017، شارك خلالها الرئيس السيسي في القمة العربية الأمريكية التي عقدت وقتها بالرياض بحضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

في الرابع عشر من أبريل عام 2018، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية العادية في دورتها التاسعة والعشرين والتي عقدت بالعاصمة الرياض.

في مايو 2019 شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الطارئة التي عقدت بالرياض وتلتها القمة الإسلامية.

وفي مارس 2022، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي الزيارة الثالثة عشر للمملكة العربية السعودية بحث خلالها مع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، العلاقات بين البلدين، وكيفية دفع جهود إحلال السلام في المنطقة العربية.

أما الزيارة الثالثة عشر فتمت في يوليو من عام 2022، إذ زار الرئيس عبدالفتاح السيسي السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية.

وكانت الزيارة الأخيرة في ديسمبر من العام الماضي، حينما شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الصينية واستقبله وقتها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد السعودية، وكانت قمة اقتصادية سياسية.