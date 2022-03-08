رامي رضوان: زيارة السيسي للسعودية بالغة الأهمية في ظل التحديات الإقليمية والدولية

قال الإعلامي رامي رضوان، إنه تابع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية، حيث دارت مباحثات بين الزعيمين السيسي والمللك سلمان بن عبد العزيز وبعدها مباحثات بين وفد البلدين وتم الثناء على مستوى العلاقات بين البلدين، وحرصت كل دولة على زيادة التعاون مع شقيقتها خاصة في المجال العسكري والأمني في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.

السيسي يزور معرض الصناعات الدفاعية بالسعودية

وأضافت «رضوان»، خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار معرض الدفاع الدولي المقام في العاصمة السعودية الرياض في دورته الأولى، ويضم 800 مشارك من 50 دولة، ووقعت السعودية 22 اتفاقية من أجل التصنيع المحلي بحسب رؤية المملكة 2030.

وأوضح «رضوان»، أن الرئيس السيسي زار الجناح المصري المشرف، الذي يضم معدات من تصنيع وزارة الدفاع والهيئة العربية للتصنيع، حيث أن التصنيع محلي خالص 100%، لافتا إلى زيارة السيسي بالغة الأهمية في ظل التحديات على مستوى المنطقة والمستوى الدولي.

وفد مصري يزور السعودية

ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، المملكة العربية السعودية، ومعه وفد مصري يضم كبار رجال الدولة، منهم مدير المخابرات والمتحدث باسم الرئاسة ووزير الخارجية الذين حضروا النقاشات بين السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.